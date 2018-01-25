19:50 | Футбол — РФПЛ

Голы Кокорина и Заболотного помогли "Зениту" разгромить "Славию"

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"Зенит" обыграл "Славию" со счетом 5:1 в контрольном матче на сборе в ОАЭ. Голами в составе санкт-петербургской команды отличились Александр Кокорин, Антон Заболотный, Александр Ерохин, Дмитрий Богаев и Денис Терентьев. Единственный гол за пражский клуб забил Милан Шкода.

Следующую встречу питерцы проведут 28 января против "Гуанчжоу Эвергранд".

Товарищеский матч

"Зенит" – "Славия Пр" – 5:1 (1:0)

Голы: Кокорин, 27 (1:0). Заболотный, 46 (2:0). Шкода, 62 (2:1). Ерохин, 67 (3:1). Богаев, 70 (4:1). Терентьев, 77 (5:1).

"Зенит": Лунев (Бабурин, 63), Кузяев (Каккоев, 69), Мевля (Плетнев, 69), Маммана (Терентьев, 69), Жирков (Капленко, 69), Ригони (Богаев, 69), Краневиттер (Скроботов, 69), Ерохин, Дриусси (Смольников, 63), Кокорин (Полоз, 63), Заболотный (Панюков, 69).

"Славия Пр": Коварж, Боржил (Фридрих, 46), Дели (Покорны, 46), Югас (Нгаде-Нгаджюи, 55), Соболь, Мингазов (ван Бюрен, 55), Кудела (Громада, 55), Хушбауэр, Данни (Тецл, 55), Змргал (Стох, 55), Нецид (Шкода, 55).

Предупреждение: Данни, 27.

25 января. Дубай. Стадион "Maktoum bin Rashid Al Maktoum Stadium".

Зенит - Славия Пр

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
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Митяй Антибомж

asc0002, ты чё несёшь, крыса помойная?

20:56

asc0002

Митяй Антибомж Ну ничего. Скоро Селтик. 20:21\\\\\\\\\\\\\\\\\ Сказал Митяй, почесал пузо пятерней, помолился на лик рыбака в углу хаты, вздохнул, успокоился и полез на шконку вздремнуть.)) ---- Аухххах)) Под шконку вместе с баламошкой))

20:52

Mad Butcher

Потом бомжатня будет ныть, что опять обломались с лч

20:50

nn61

Митяй Антибомж Ну ничего. Скоро Селтик. 20:21\\\\\\\\\\\\\\\\\ Сказал Митяй, почесал пузо пятерней, помолился на лик рыбака в углу хаты, вздохнул, успокоился и полез на шконку вздремнуть.))

20:49

kaduly

А потом суп с поросем.

20:47

ЗЮК~

5-0,5-1,а потом опять сами по 3 будут получать.

20:44

asc0002

Митяй Антибомж ---- Не говори, Копенгаген, Славия, Спартачка... )

20:39

Сквайер Треллони

Славия то уровня пищевика те же 5-1)))

20:36

biggp1

антибомж,пороси и этого не могут.. проплачивают и все равно глотают

20:31

kaduly

Команда строиться.

20:30

Romka3101

Нормуль.Печененам Дании и Чехии по пять плюх сунули)))

20:23

Митяй Антибомж

Бомжарики только и могут слабаков бить, хотя вполне возможно и здесь не обошлось без предварительной проплаты. Ну ничего. Скоро Селтик.

20:21

Ю.Ю.

Забивать красно-белым 5 становится традицией))

20:16

shpasic

а голы Ерохина, Богаева и Терентьева не помогли?

20:04