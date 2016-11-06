19:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Голы Джикии и Костюкова вывели "Амкар" вперед в игре с ЦСКА

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Защитник "Амкара" Георгий Джикия забил ответный мяч в игре 13-го тура чемпионата России против ЦСКА – 1:1. Футболист отличился на 25-й минуте после подачи с углового от полузащитника Януша Гола. Напомним, что Джикия, в услугах которого заинтересована сборная Грузии, вызван главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на учебно-тренировочный сбор команды.

Спустя две минуты после этого хавбек Михаил Костюков вывел гостей вперед. Игрок, находясь на дальней штанге, нанес удар головой по мячу и угодил в штангу. Мяч вылетел в поле и угодил во вратаря Игоря Акинфеева, после чего залетел в сетку.

Трансляция матча ЦСКА – "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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