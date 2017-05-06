Голы Чалова и Натхо принесли ЦСКА победу в Перми

Сегодня. Пермь, "Амкар" - ЦСКА - 0:2. Защитник "Амкара" Петар ЗАНЕВ и нападающий ЦСКА Федор ЧАЛОВ. Фото ФК "Амкар".

В матче 27-го тура чемпионата России ЦСКА в гостях обыграл "Амкар" со счетом 2:0. Голами в составе армейцев отметились нападающий Федор Чалов и полузащитник Бибрас Натхо.

Команда Виктора Гончаренко набрала 53 очка, поднялась на второе место в турнирной таблице, обойдя "Зенит". Завтра питерцы, имеющие в своем активе 52 балла, примут "Терек".

Отметим, что в случае победы лидирующего в турнирной таблице "Спартака" (60 очков) над "Томью", армейцы лишатся титула чемпионов России. Встреча пройдет сегодня и начнется в 19.00.

Чемпионат России

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27-й тур

"Амкар" (Пермь) – ЦСКА – 0:2 (0:0)

Голы: Чалов, 60 (0:1). Натхо, (0:2).

"Амкар": Хомич, Идову, Зайцев, Занев, Конде, Гиголаев (Салугин, 79), Милькович, Гол, Костюков (Баланович, 46), Комолов (Гасилин, 65), Бодул.

ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Игнашевич, А.Березуцкий (Васин, 19), Мариу Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Щенников, Витинью (Миланов, 88), Чалов (Ионов, 72).

Предупреждения: Зайцев, 36. Конде, 65. Салугин, 90.

Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область), Семенов (Гатчина).

6 мая. Пермь. Стадион "Звезда".

Трансляция матча "Амкар" – ЦСКА