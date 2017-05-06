Голы Чалова и Натхо принесли ЦСКА победу в Перми

В матче 27-го тура чемпионата России ЦСКА в гостях обыграл "Амкар" со счетом 2:0. Голами в составе армейцев отметились нападающий Федор Чалов и полузащитник Бибрас Натхо.
Команда Виктора Гончаренко набрала 53 очка, поднялась на второе место в турнирной таблице, обойдя "Зенит". Завтра питерцы, имеющие в своем активе 52 балла, примут "Терек".
Отметим, что в случае победы лидирующего в турнирной таблице "Спартака" (60 очков) над "Томью", армейцы лишатся титула чемпионов России. Встреча пройдет сегодня и начнется в 19.00.
Чемпионат России
Премьер-лига
27-й тур
"Амкар" (Пермь) – ЦСКА – 0:2 (0:0)
Голы: Чалов, 60 (0:1). Натхо, (0:2).
"Амкар": Хомич, Идову, Зайцев, Занев, Конде, Гиголаев (Салугин, 79), Милькович, Гол, Костюков (Баланович, 46), Комолов (Гасилин, 65), Бодул.
ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Игнашевич, А.Березуцкий (Васин, 19), Мариу Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Щенников, Витинью (Миланов, 88), Чалов (Ионов, 72).
Предупреждения: Зайцев, 36. Конде, 65. Салугин, 90.
Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область), Семенов (Гатчина).
6 мая. Пермь. Стадион "Звезда".
Трансляция матча "Амкар" – ЦСКА
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW#НашФутбол #РФПЛ. 27-й тур. #АмкарЦСКА 0:1 60' Федор Чалов pic.twitter.com/MPYhNtZAcF– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 6 May 2017
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW#НашФутбол #РФПЛ. 27-й тур. #АмкарЦСКА 0:2 66' Бибарс Натхо @BibarsNatcho pic.twitter.com/tnByNnRLII– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 6 May 2017
resifi
Всех армейцев с победой!!!!! Игоря Акинфеева с 260-м сухим матчем в карьере!!!!
15:57
Slim Taller
Армейцев с победой! Вонючие весь матч в обороне просидели.Поле для мая месяца просто огород.
15:55