Голы Ари и Миранчука помогли "Локо" разгромить "Крылья"

В матче 18-го тура чемпионата России "Локомотив" разгромил "Крылья Советов" – 3:0. Встреча проходила в Уфе. Дублем отметился новичок железнодорожников Ари, впервые вышедший в стартовом составе команды, еще один гол записал на свой счет Алексей Миранчук.
Этот успех позволил "Локо" подняться на восьмое место в турнирной таблице. "Крылья" занимают 14-ю позицию.
Чемпионат России
Премьер-лига
18-й тур
"Крылья Советов" (Самара) – "Локомотив" (Москва) – 0:3 (0:0)
Голы: Ари, 60 (0:1). Ари, 68 (0:2). Миранчук, 88 (0:3).
"Крылья Советов": Лория, Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Бато (Мияйлович, 83), Родич, Чочиев (Кудряшов, 56), Башкиров, Глеб (Садик, 68), Зуев, Паскуато.
"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, В.Денисов, И.Денисов, Фернандеш, Баринов (Игнатьев, 61), Ари (Майкон, 75), Миранчук (Коломейцев, 90).
Судьи: ИВАНОВ. Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).
5 марта. Уфа. Стадион "Нефтяник".
Трансляция матча "Крылья Советов" - "Локомотив"
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fclm_official #НашФутбол #РФПЛ. 18-й тур. #КрыльяЛоко 0:1 60' Ари (1-ый гол за новую команду) pic.twitter.com/sAqaHtB57W– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 марта 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fclm_official #НашФутбол #РФПЛ. 18-й тур. #КрыльяЛоко 0:2 68' Ари (ДУБЛЬ) pic.twitter.com/PjC88tJTxc– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 марта 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fclm_official #НашФутбол #РФПЛ. 18-й тур. #КрыльяЛоко 0:3 88' Алексей Миранчук pic.twitter.com/8YlRRzwSi8– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 марта 2017 г.
Pele Pelevich
БРАВО, ЛОКО!!! БРАВО, СЕМИН!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
16:05
Верю в Крылья
Господин Шляхтин, президент Крыльев, он же министр спорта области, он же президент федерации легкой атлетики страны - ты главный могильщик команды....команду разукомплектовал, стадион не подготовил.....играй тогда сам......
15:58