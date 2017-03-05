Голы Ари и Миранчука помогли "Локо" разгромить "Крылья"

Сегодня. Уфа. "Крылья Советов" - "Локомотив" - 0:3. Игорь ДЕНИСОВ (слева) поздравляет Алексея МИРАНЧУКА с голом. Фото ФК "Локомотив"

В матче 18-го тура чемпионата России "Локомотив" разгромил "Крылья Советов" – 3:0. Встреча проходила в Уфе. Дублем отметился новичок железнодорожников Ари, впервые вышедший в стартовом составе команды, еще один гол записал на свой счет Алексей Миранчук.

Этот успех позволил "Локо" подняться на восьмое место в турнирной таблице. "Крылья" занимают 14-ю позицию.

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Локомотив" (Москва) – 0:3 (0:0)

Голы: Ари, 60 (0:1). Ари, 68 (0:2). Миранчук, 88 (0:3).

"Крылья Советов": Лория, Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Бато (Мияйлович, 83), Родич, Чочиев (Кудряшов, 56), Башкиров, Глеб (Садик, 68), Зуев, Паскуато.

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, В.Денисов, И.Денисов, Фернандеш, Баринов (Игнатьев, 61), Ари (Майкон, 75), Миранчук (Коломейцев, 90).

Судьи: ИВАНОВ. Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).

5 марта. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Локомотив"