Голубцы и "Левша". Кутепов рассказал о своих увлечениях

Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал пресс-службе московского клуба о своих предпочтениях в отдыхе, еде и просмотре фильмов. 25-летний футболист признался, что любит проводить свободное время вместе с семьей.

– Какой самый ценный совет ты когда-либо получал?

– Легкий путь не приведет к успеху, – ответил Кутепов.

– Любимое место отдыха?

– Это моя семья, – признался Кутепов. – Только открывается дверь и я падаю к родным. Никуда не хочется уходить.

– Любимое блюдо?

– Конечно, тещины голубцы.

– Любимый фильм?

– "Левша", – сказал Кутепов. – Фильм о боксере. Главная идея картины – никогда не сдаваться, у тебя всегда есть шанс.

– Способность, которой ты хотел бы обладать?

– Терпение!

Кутепов является чемпионом России сезона-2016/2017 в составе "Спартака". Становился обладателем Суперкубка России в 2017 году. Участвовал на чемпионате мира в России-2018 и дошел со сборной России до четвертьфинала, уступив Хорватии по пенальти – 2:2 (3:4).