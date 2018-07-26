Около 10 утра полузащитник ЦСКА Александр Головин вылетел в Монако. Сегодня он пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с "Монако". ЦСКА получит за игрока 30 миллионов евро.

22-летний россиянин привлек к себе внимание, в том числе, выступлением за сборную России на чемпионате мира-2018: он принял участие в четырех из пяти матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами в стартовой игре турнира против Саудовской Аравии (5:0).

За ЦСКА в сезоне-2017/18 Головин сыграл 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач

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