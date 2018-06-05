Головин - в сфере интересов "Ювентуса"

К 22-летнему полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину проявляют интерес во Франции, Италии и Англии, об этом в Твиттере написал главный редактор футбольного раздела RMC Sport Мохамед Буафси.



Журналист отмечает, что "монегаски" беседуют с окружением игрока, но до конкретных предложений дело пока не дошло. Ранее "СЭ" сообщал, что "Монако" готов предложить ЦСКА за Головина 17-18 миллионов евро.



Сегодня, 5 июня, игрок провел весь матч составе национальной команды против Турции (1:1). Он не отметился результативными действиями.

В сезоне-2017/18 Головин принял участие в 43 матчах в составе ЦСКА, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач.

L’AS Monaco discute avec l’entourage du milieu du CSKA Moscou Golovin. Pas d’offre encore concrète au club russe. Concurrence de plusieurs gros clubs comme la Juventus Turin et des clubs anglais. – Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) 5 июня 2018 г.

Россия - Турция. 6,5 - Головину за движение. 5,5 - Самедову, несмотря на гол //

Агент назвал цену в 17 миллионов евро оскорблением для Головина