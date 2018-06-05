22:30 5 июня | Футбол — РФПЛ

Головин - в сфере интересов "Ювентуса"

Александр ГОЛОВИН. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр ГОЛОВИН. Фото Александр Федоров, "СЭ"

К 22-летнему полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину проявляют интерес во Франции, Италии и Англии, об этом в Твиттере написал главный редактор футбольного раздела RMC Sport Мохамед Буафси. 

Журналист отмечает, что "монегаски" беседуют с окружением игрока, но до конкретных предложений дело пока не дошло. Ранее "СЭ" сообщал, что "Монако" готов предложить ЦСКА за Головина 17-18 миллионов евро.

Сегодня, 5 июня, игрок провел весь матч составе национальной команды против Турции (1:1). Он не отметился результативными действиями.  

В сезоне-2017/18 Головин принял участие в 43 матчах в составе ЦСКА, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. 

Россия - Турция. 6,5 - Головину за движение. 5,5 - Самедову, несмотря на гол //
Агент назвал цену в 17 миллионов евро оскорблением для Головина

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