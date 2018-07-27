16:01 | Футбол — РПЛ

Головин установил трансферный рекорд России


Переход Александра Головина из ЦСКА в "Монако" за 30 миллионов евро стал самым дорогим трансфером в истории с участием российских футболистов. До этого рекорд принадлежал еще одному экс-армейцу - за Юрия Жиркова "Челси" в 2009 году заплатил красно-синим 21 миллион евро. (Алексей МОРОЗ)

Самые дорогие трансферы с участием россиян

Игрок

Год

Откуда

Куда

Сумма*

Александр ГОЛОВИН

2018

ЦСКА

Монако

30 000 000**

Юрий ЖИРКОВ

2009

ЦСКА

Челси

21 000 000

Александр КОКОРИН

2013

Динамо

Анжи

19 000 000

Александр КОКОРИН

2013

Анжи

Динамо

19 000 000

Роман ПАВЛЮЧЕНКО

2008

Спартак

Тоттенхэм

17 400 000

Андрей АРШАВИН

2009

Зенит

Арсенал

16 500 000

Игорь ДЕНИСОВ

2013

Зенит

Анжи

15 000 000

Игорь ДЕНИСОВ

2013

Анжи

Динамо

15 000 000

Юрий ЖИРКОВ

2011

Челси

Анжи

15 000 000

Александр БУХАРОВ

2010

Рубин

Зенит

12 000 000

* В евро по данным transfermarkt.de

** По данным "СЭ"

Головин создан для "Монако" и его тренера //
Таблица переходов РФПЛ //
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