Головин установил трансферный рекорд России

Переход Александра Головина из ЦСКА в "Монако" за 30 миллионов евро стал самым дорогим трансфером в истории с участием российских футболистов. До этого рекорд принадлежал еще одному экс-армейцу - за Юрия Жиркова "Челси" в 2009 году заплатил красно-синим 21 миллион евро. (Алексей МОРОЗ)
Самые дорогие трансферы с участием россиян
|
Игрок
|
Год
|
Откуда
|
Куда
|
Сумма*
|
Александр ГОЛОВИН
|
2018
|
ЦСКА
|
Монако
|
30 000 000**
|
Юрий ЖИРКОВ
|
2009
|
ЦСКА
|
Челси
|
21 000 000
|
Александр КОКОРИН
|
2013
|
Динамо
|
Анжи
|
19 000 000
|
Александр КОКОРИН
|
2013
|
Анжи
|
Динамо
|
19 000 000
|
Роман ПАВЛЮЧЕНКО
|
2008
|
Спартак
|
Тоттенхэм
|
17 400 000
|
Андрей АРШАВИН
|
2009
|
Зенит
|
Арсенал
|
16 500 000
|
Игорь ДЕНИСОВ
|
2013
|
Зенит
|
Анжи
|
15 000 000
|
Игорь ДЕНИСОВ
|
2013
|
Анжи
|
Динамо
|
15 000 000
|
Юрий ЖИРКОВ
|
2011
|
Челси
|
Анжи
|
15 000 000
|
Александр БУХАРОВ
|
2010
|
Рубин
|
Зенит
|
12 000 000
* В евро по данным transfermarkt.de
** По данным "СЭ"
Головин создан для "Монако" и его тренера //
Таблица переходов РФПЛ //
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