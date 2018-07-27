Головин установил трансферный рекорд России

Переход Александра Головина из ЦСКА в "Монако" за 30 миллионов евро стал самым дорогим трансфером в истории с участием российских футболистов. До этого рекорд принадлежал еще одному экс-армейцу - за Юрия Жиркова "Челси" в 2009 году заплатил красно-синим 21 миллион евро. (Алексей МОРОЗ)

Самые дорогие трансферы с участием россиян

Игрок Год Откуда Куда Сумма* Александр ГОЛОВИН 2018 ЦСКА Монако 30 000 000** Юрий ЖИРКОВ 2009 ЦСКА Челси 21 000 000 Александр КОКОРИН 2013 Динамо Анжи 19 000 000 Александр КОКОРИН 2013 Анжи Динамо 19 000 000 Роман ПАВЛЮЧЕНКО 2008 Спартак Тоттенхэм 17 400 000 Андрей АРШАВИН 2009 Зенит Арсенал 16 500 000 Игорь ДЕНИСОВ 2013 Зенит Анжи 15 000 000 Игорь ДЕНИСОВ 2013 Анжи Динамо 15 000 000 Юрий ЖИРКОВ 2011 Челси Анжи 15 000 000 Александр БУХАРОВ 2010 Рубин Зенит 12 000 000

* В евро по данным transfermarkt.de

** По данным "СЭ"

Головин создан для "Монако" и его тренера //

Таблица переходов РФПЛ //

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