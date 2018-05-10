Головин, Смолов и Фернандеш - лучшие игроки чемпионата России по версии Павлюченко

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко назвал трех лучших, на его взгляд, игроков чемпионата страны-2017/18. По мнению Павлюченко, ими стали Александр Головин (ЦСКА), Федор Смолов ("Краснодар") и Мануэл Фернандеш ("Локомотив").
- Назовите тройку лучших футболистов чемпионата России.
- Головин, Смолов и мне очень понравилось, как провел сезон в "Локо" Фернандеш.
- "Локо" выиграл чемпионат потому что реально силен или потому что другие слабо провели сезон?
- Заслуженная победа. "Локо" - самый сильный. Не нужно говорить повезло-не повезло. На сегодняшний день равных "Локо" нет. Это другим клубам нужно осознать. Я поздравляю ребят. Они молодцы. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Роман Павлюченко
- Краснодар
- Федор Смолов
- Александр Головин
- Мануэл Фернандеш (футболист)
Tribunal ZE
Не согласен в корне. Лучший игрок в этом году был Кузяев, потом Зобнин и Миранчук Алексей
21:51