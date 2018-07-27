17:23 | Футбол — РПЛ

Головин рассказал, почему выбрал "Монако"


Хавбек "Монако"  Александр Головин рассказал, что выбрал французский клуб из-за хорошей системы воспитания молодых игроков. Сегодня 22-летний россиянин подписал с монегасками 5-летний контракт.

- Счастлив играть в таком большом клубе, - сказал Головин в интервью пресс-службе "Монако". - Лично мне вдвойне приятно, потому что владелец клуба является россиянином. Мне всегда нравилась эта команда. Здесь хорошо воспитывают молодежь - это меня и привлекло. Переход в "Монако" вдохновляет меня, придает мотивацию расти и прибавлять. 

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

Головин создан для "Монако" и его тренера //
Таблица переходов РФПЛ //
Все о чемпионате России по футболу – здесь

Опрос

Чего добьется Головин в "Монако"?
голосовать
К комментариям
1
Материалы сюжета: Головин: из ЦСКА - в "Монако"
Материалы других СМИ