Головин рассказал, почему выбрал "Монако"

Хавбек "Монако" Александр Головин рассказал, что выбрал французский клуб из-за хорошей системы воспитания молодых игроков. Сегодня 22-летний россиянин подписал с монегасками 5-летний контракт.

- Счастлив играть в таком большом клубе, - сказал Головин в интервью пресс-службе "Монако". - Лично мне вдвойне приятно, потому что владелец клуба является россиянином. Мне всегда нравилась эта команда. Здесь хорошо воспитывают молодежь - это меня и привлекло. Переход в "Монако" вдохновляет меня, придает мотивацию расти и прибавлять.

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

Головин создан для "Монако" и его тренера //

Таблица переходов РФПЛ //

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