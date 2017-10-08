Головин продолжит восстановление после травмы в расположении ЦСКА

Полузащитник Александр Головин вернулся из сборной России в расположение ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев. Сегодня он прибудет на базу в Ватутинках, где продолжит восстановление после травмы голеностопа.

Ранее хавбек занимался в составе национальной команды по индивидуальной программе в рамках подготовки к товарищеским матчам с Кореей и Ираном. Однако он не смог принять участие во вчерашней встрече с Кореей (4:2) и вернулся в ЦСКА.

Напомним, Головин получил повреждение голеностопа в матче 12-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0).