Головин признан лучшим игроком месяца в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Александр Головин признан болельщиками клуба лучшим игроком команды по итогам июля, сообщает официальный сайт армейцев. 21-летний игрок принял участие в пяти матчах красно-синих и забил два гола. По итогам голосования он набрал 36 процентов голосов.
Второе место занял защитник Алексей Березуцкий, третье – нападающий Витинью.
Александр Головин - лучший игрок #ЦСКА в июле по версии болельщиков! https://t.co/AgdWiYIoaY pic.twitter.com/2p6TNZ32jD– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 августа 2017 г.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksandr-golovin-luchshiy-v-iyule/