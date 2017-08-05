Головин признан лучшим игроком месяца в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Александр Головин признан болельщиками клуба лучшим игроком команды по итогам июля, сообщает официальный сайт армейцев. 21-летний игрок принял участие в пяти матчах красно-синих и забил два гола. По итогам голосования он набрал 36 процентов голосов.

Второе место занял защитник Алексей Березуцкий, третье – нападающий Витинью.