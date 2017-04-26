Головин отправил третий мяч в ворота "Локомотива"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин сделал счет в матче 25-го тура чемпионата России с "Локомотивом" 3:0. Произошло это на 45-й минуте. Дмитрий Тарасов потерял мяч в центре поля, Головин приблизился к штрафной и из-за ее пределов точно пробил в угол ворот Гильерме.

"СЭ" ведет трансляцию матча ЦСКА – "Локомотив"