Головин отправил третий мяч в ворота "Локомотива"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин сделал счет в матче 25-го тура чемпионата России с "Локомотивом" 3:0. Произошло это на 45-й минуте. Дмитрий Тарасов потерял мяч в центре поля, Головин приблизился к штрафной и из-за ее пределов точно пробил в угол ворот Гильерме.
Platinum1991
11. мин. ГООООООООООООООООООЛ!!!! Дзагоев, (1:0)!!! Как быстро армейцы вышли вперёд! Головин начал атаку своей команды. Отправил Александр мяч на левый фланг, откуда Витиньо сделал передачу в чужую штрафную площадь на Дзагоева. На замахе Алан убрал Кверквелию, а потом с правой ноги пробил мимо Гилерме в сетку ворот. Как-то даже чересчур легко все получилось у хозяев. 39. мин. ГООООООООООООООООООООЛ!!!! Витиньо, (2:0)!!! Не удержали центральные защитники Витиньо. Бразилец получил мяч на линии штрафной, переложил его с одной ноги на другую и сильно ударил в левый нижний угол. Гилерме выручить железнодорожников не смог. 45. мин. ГООООООООООООООООООЛ!!!! Головин, (3:0)!!! До свидания, "Локомотив"! Такой провал в центре обороны у железнодорожников. Головин обокрал Тарасова и Игоря Денисова, которые не разобрались, кто должен вступать в отбор. Прорвался по центральной зоне полузащитник ЦСКА, на замахе убрал Кверквелию и неотразимо пробил в левый угол. Гилерме не допрыгнул. Похоже, что интрига в дерби умерла. Безупречный первый тайм провели армейцы. Удалось им забить быстрый гол, потом Акинфеев совершил несколько сэйвов, чем ещё сильнее мотивировал своих партнёров по команде. А перед перерывом защитники "Локо" забыли, что такое концентрация. Два гола армейцев за шесть минут, и в этом матче всё ясно по поводу победителя. Осталось только окончательный счёт определить. Браво, ЦСКА!!!
20:39
Al Rains
Афигеть...кто бы мог подумать...ЦСКА даёшь 5-0!!!)))
20:22