Головин – лучший молодой игрок года по версии РФС

Полузащитник ЦСКА Александр Головин был назван лучшим молодым игроком сезона в России по версии РФС. Приз "Надежда" вручается игрокам не старше 21 года. Уже после завершения сезона в чемпионате страны хавбеку исполнилось 22 года.

В сезоне-2017/18 Головин провел за ЦСКА 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Он был назван лучшим игроком ЦСКА в прошлом сезоне.

Семин - лучший тренер сезона в РФПЛ, "Локомотив" - лучшая команда //

Смолов - лучший игрок сезона-2017/18 по версии РФС //

Назван список 33 лучших игроков сезона в РФПЛ