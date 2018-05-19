14:38 | Футбол — РФПЛ

Головин - лучший игрок РФПЛ по версии "Амкара"

Александр ГОЛОВИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Александр ГОЛОВИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

 
Мануэл ФЕРНАНДЕШ, Александр ГОЛОВИН, Федор СМОЛОВ.Фернандеш, Головин или Смолов?

"СЭ" начинает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.

Игроки "Амкара" большинством голосов отдали предпочтение полузащитнику ЦСКА Александру Головину (4 голоса). Второе место занял полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш. Тройку замкнул нападающий "Спартака" Квинси Промес

Напомним, в опросе принимают участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

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