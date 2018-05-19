Головин - лучший игрок РФПЛ по версии "Амкара"

"СЭ" начинает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.

Игроки "Амкара" большинством голосов отдали предпочтение полузащитнику ЦСКА Александру Головину (4 голоса). Второе место занял полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш. Тройку замкнул нападающий "Спартака" Квинси Промес.

Напомним, в опросе принимают участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.