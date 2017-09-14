Головин и Оланаре могут сыграть с "Ростовом"

ЦСКА начал подготовку к матчу 10-го тура чемпионата России с "Ростовом"​. Как сообщает Bobsoccer, полузащитник Александр Головин​ и нападающий Аарон Оланаре сегодня тренировались и готовятся к субботней встрече.

Напомним, 23-летний нигериец в матче Лиги чемпионов против "Бенфики"​ получил контузию малоберцового нерва, после чего его унесли с поля на носилках.

Напомним, матч ЦСКА – "Ростов" состоится в субботу, 16 сентября, и начнётся в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Оланаре получил травму, его заменил Жамалетдинов