Головин готовится к матчу со "СКА-Хабаровск" под присмотром врачей

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, пропустивший матч 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2) из-за травмы, тренируется под присмотром медицинского штаба команды, сообщает Bobsoccer. Ранее хавбек находился в расположении сборной России, но тренерский штаб национальной команды решил не задействовать игрока в контрольных матчах против Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября).

Отметим, что ЦСКА приступил к подоготовке к выездной игре 17-го тура премьер-лиги против "СКА-Хабаровск" сегодня, 9 ноября. Команда всю неделю будет тренироваться на базе, после чего 17 ноября вылетит в Хабаровск.

Головин в этом сезоне принял участие в 22 матчах во всех клубных турнирах, забив 2 мяча и отдав 2 результативных передачи. После 16 туров армейцы занимают 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 26 очков. Отставание от идущего первым "Локомотива" составляет 7 баллов.