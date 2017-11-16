Головин готов сыграть против "СКА-Хабаровск"

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что полузащитник Александр Головин готов сыграть в матче 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". 21-летний россиянин пропустил игры сборной России​ с Аргентиной (0:1) и Испании (3:3) из-за травмы.

- Головин готовится к матчу и тренируется в общей группе, – цитирует ТАСС Керимова. - У Мариу Фернандеса травма, он занимается под присмотром врачей. С Акинфеевым все нормально, он сможет заниматься.

Матч "СКА-Хабаровск" - ЦСКА состоится 18 ноября и начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.