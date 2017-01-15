Головин, Дзагоев и Натхо пропускают тренировку ЦСКА

Три футболиста ЦСКА не принимают участия в тренировке команды на сборе в Кампоаморе, сообщает сайт клуба. Полузащитник Александр Головин пропустил последние тренировки из-за вирусного заболевания, Алан Дзагоев получил на одном из занятий небольшое повреждение спины и на данный момент занимается по индивидуальной программе.

Самостоятельно занимается полузащитник Бибрас Натхо, у которого диагностировано повреждение левого голеностопного сустава. Голкипер Игорь Акинфеев проходит в Германии плановую комплексную терапию в одной из местных клиник. Ожидается, что он приступит к работе в Кампоаморе в первый день второго сбора. Напомним, что первый сбор команды завершится 22 января.