Три футболиста ЦСКА не принимают участия в тренировке команды на сборе в испанском Кампоаморе, сообщает сайт столичного клуба.

Полузащитник Александр Головин пропустил последние тренировки из-за вирусного заболевания. Хавбек Алан Дзагоев получил на одном из занятий небольшое повреждение спины и на данный момент работает по индивидуальной программе. Самостоятельно занимается полузащитник Бибрас Натхо, у которого диагностировано повреждение левого голеностопного сустава.

Голкипер Игорь Акинфеев проходит в Германии плановую комплексную терапию в одной из местных клиник. Ожидается, что он приступит к работе в Кампоаморе в первый день второго сбора. Напомним, что первый сбор команды завершится 22 января, а второй начнется в том же месте 26 января.