Головин будет выступать за "Монако" под 17-м номером

Хавбек "Монако" Александр Головин, сегодня подписавший с монегасками 5-летний контракт, будет выступать за французский клуб под привычным 17-м номером.

На фотографии, опубликованной на официальном сайте "Монако", 22-летний россиянин запечатлен в игровой футболке со ставшими знакомыми по ЦСКА и сборной цифрами на спине.

В минувшем сезоне в "Монако" под этим номером играл хавбек Юри Тилеманс.

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

Головин создан для "Монако" и его тренера //

Таблица переходов РФПЛ //

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