19:12 | Футбол — РПЛ

"Головин - большой молодец!". Лебедев - о переходе полузащитника в "Монако"


Член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что хавбек Александр Головин сделал правильный выбор, присоединившись к "Монако". На 22-летнего россиянина, сегодня подписавшего 5-летний контракт с монегасками, также претендовали "Челси" и "Ювентус".

Головин - большой молодец, я считаю, что он принял верное решение и сделал правильный выбор, осуществив переход в "Монако", - цитирует ТАСС Лебедева. - Молодец, что не пошел в английский "Челси", потому что там бы он сто процентов сидел на скамейке и не играл. Конечно, если бы я был на месте Головина, то перешел бы в "Ювентус", потому что играть в одной команде с Криштиану Роналду - это мечта любого футболиста мира.

Ранее Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

Головин создан для "Монако" и его тренера //
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