"Головин - большой молодец!". Лебедев - о переходе полузащитника в "Монако"

Член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что хавбек Александр Головин сделал правильный выбор, присоединившись к "Монако". На 22-летнего россиянина, сегодня подписавшего 5-летний контракт с монегасками, также претендовали "Челси" и "Ювентус".

- Головин - большой молодец, я считаю, что он принял верное решение и сделал правильный выбор, осуществив переход в "Монако", - цитирует ТАСС Лебедева. - Молодец, что не пошел в английский "Челси", потому что там бы он сто процентов сидел на скамейке и не играл. Конечно, если бы я был на месте Головина, то перешел бы в "Ювентус", потому что играть в одной команде с Криштиану Роналду - это мечта любого футболиста мира.

Ранее Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

Головин создан для "Монако" и его тренера //

Таблица переходов РФПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь

