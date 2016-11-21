12:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Головин, Безденежных и Ефремов – в числе номинантов на премию "Первая пятерка"

0
0
0
1

Игорь Безденежных ("Уфа"), Александр Головин (ЦСКА), Дмитрий Ефремов ("Оренбург"), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив", "Рубин") и Георгий Тигиев ("Анжи") стали претендентами на ежегодную национальную премию "Первая пятерка", вручаемую лучшему молодому футболисту года в чемпионате России. Лауреат определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители российского футбола, клубов, тренеры, эксперты, журналисты.

В разные годы престижной наградой отмечались Александр Кержаков и Владимир Быстров (оба – "Зенит"), Динияр Билялетдинов и Алексей Миранчук (оба – "Локомотив"), Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Константин Базелюк (все – ЦСКА), Роман Шишкин и Павел Яковлев ("Спартак", "Крылья Советов"), Кирилл Комбаров и Александр Кокорин ("Динамо"), Эльмир Набиуллин ("Рубин").

Дополнительная информация

http://www.dfl.org.ru/news/6649/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

ярче всех сверкнул, конечно, из обладателей этой премии - это Базелюк. уже и Европу покорил.

12:45

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ