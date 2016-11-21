Головин, Безденежных и Ефремов – в числе номинантов на премию "Первая пятерка"

Игорь Безденежных ("Уфа"), Александр Головин (ЦСКА), Дмитрий Ефремов ("Оренбург"), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив", "Рубин") и Георгий Тигиев ("Анжи") стали претендентами на ежегодную национальную премию "Первая пятерка", вручаемую лучшему молодому футболисту года в чемпионате России. Лауреат определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители российского футбола, клубов, тренеры, эксперты, журналисты.

В разные годы престижной наградой отмечались Александр Кержаков и Владимир Быстров (оба – "Зенит"), Динияр Билялетдинов и Алексей Миранчук (оба – "Локомотив"), Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Константин Базелюк (все – ЦСКА), Роман Шишкин и Павел Яковлев ("Спартак", "Крылья Советов"), Кирилл Комбаров и Александр Кокорин ("Динамо"), Эльмир Набиуллин ("Рубин").