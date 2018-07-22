Головин, Акинфеев и Фернандес вышли из отпуска и присоединились к ЦСКА

Игроки ЦСКА Александр Головин, Игорь Акинфеев и Марио Фернандес вышли из отпуска, информирует официальный Твиттер армейцев. Все они выступали в составе сборной России на чемпионате мира-2018, поэтому отдыхали дольше одноклубников.
Сегодня футболисты провели первую тренировку на сборах ЦСКА.
Сборная России на чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).
- Игорь Акинфеев
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Мариу Фернандес
- Александр Головин