Головин, Акинфеев и Фернандес вышли из отпуска и присоединились к ЦСКА

Игроки ЦСКА Александр Головин, Игорь Акинфеев и Марио Фернандес вышли из отпуска, информирует официальный Твиттер армейцев. Все они выступали в составе сборной России на чемпионате мира-2018, поэтому отдыхали дольше одноклубников.

Сегодня футболисты провели первую тренировку на сборах ЦСКА.

Сборная России на чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

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