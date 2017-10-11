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17:29 | Футбол — РФПЛ

Голосовой помощник "Алиса" хочет, чтобы "Зенит" стал чемпионом

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"Зенит" в своем Твиттере опубликовал забавную переписку с голосовым помощником "Алиса". Данный голосовой помощник был разработан компанией "Яндекс" и способен поддерживать беседу благодаря технологии нейросетей.

"Как ты думаешь, станет ли "Зенит" чемпионом России?" - задали вопрос "Алисе".

"Хотелось бы", - последовал ответ.

"Зенит" после 12 туров занимает первое место в турнирной таблице. В ближайшем матче питерцы сыграют с "Арсеналом". Игра состоится 15 октября, "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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merniloskut

Привет Алиса! - я здесь - как мыслишь, сколько процентов от прибыли утаит Газпром от минфина? - всё! - как догадалась? - зениту нужны новые звёзды!

17:58

rusfed 2.0

Зенит все еще юзает Яндекс? Вот ржака

17:51

rusfed 2.0

Алиса, миелофон у меня!

17:51

Thomas_Boy_

Привет Алиса! Как думаешь, победит ли Добро на президентских выборах?

17:44

nik27772

а пос о сат ь может лучше ?

17:37

nik27772

а посо сать может лучше ?

17:35

Millwall82

Иногда такое впечатление складывается что твиттер Зенита ведет школотрон какой-то. Бывает конечно и забавно, но редко.

17:34

vaniaivantzev

Caмый лeгкий cпoсоб бpосить кypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeдной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить cвoю жизнь. Cовeтyю вcем - http://0rz.tw/iaVb4

17:33