Голосовой помощник "Алиса" хочет, чтобы "Зенит" стал чемпионом

"Зенит" в своем Твиттере опубликовал забавную переписку с голосовым помощником "Алиса". Данный голосовой помощник был разработан компанией "Яндекс" и способен поддерживать беседу благодаря технологии нейросетей.

"Как ты думаешь, станет ли "Зенит" чемпионом России?" - задали вопрос "Алисе".

"Хотелось бы", - последовал ответ.

"Зенит" после 12 туров занимает первое место в турнирной таблице. В ближайшем матче питерцы сыграют с "Арсеналом". Игра состоится 15 октября, "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.