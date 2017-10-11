Голосовой помощник "Алиса" хочет, чтобы "Зенит" стал чемпионом

"Зенит" в своем Твиттере опубликовал забавную переписку с голосовым помощником "Алиса". Данный голосовой помощник был разработан компанией "Яндекс" и способен поддерживать беседу благодаря технологии нейросетей.
"Как ты думаешь, станет ли "Зенит" чемпионом России?" - задали вопрос "Алисе".
"Хотелось бы", - последовал ответ.
Спасибо за поддержку, @yandex!#Алиса pic.twitter.com/sCuKVJmQj0– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 11 октября 2017 г.
"Зенит" после 12 туров занимает первое место в турнирной таблице. В ближайшем матче питерцы сыграют с "Арсеналом". Игра состоится 15 октября, "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
merniloskut
Привет Алиса! - я здесь - как мыслишь, сколько процентов от прибыли утаит Газпром от минфина? - всё! - как догадалась? - зениту нужны новые звёзды!
17:58
rusfed 2.0
Зенит все еще юзает Яндекс? Вот ржака
17:51
rusfed 2.0
Алиса, миелофон у меня!
17:51
Thomas_Boy_
Привет Алиса! Как думаешь, победит ли Добро на президентских выборах?
17:44
nik27772
а пос о сат ь может лучше ?
17:37
nik27772
а посо сать может лучше ?
17:35
Millwall82
Иногда такое впечатление складывается что твиттер Зенита ведет школотрон какой-то. Бывает конечно и забавно, но редко.
17:34
vaniaivantzev
Caмый лeгкий cпoсоб бpосить кypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeдной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить cвoю жизнь. Cовeтyю вcем - http://0rz.tw/iaVb4
17:33