Голодец считает преувеличенными траты российских клубов на легионеров

Вице-премьер РФ по спорту, туризму и молодежной политике Ольга Голодец в кулуарах международного экономического форума поделилась своими взглядами на футбол, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Согласны ли вы с тем, что на развитие спорта нужно выделять больше денег...

– Да, – ответ Голодец.

– ...чем на развитие туризма?

– Туризм – это тоже спорт. Многие занимаются, многие ходят в горы. Некоторые виды и занятия физкультурой сопряжены с развитием туризма. Для старшего поколения самое необходимое – это скандинавская ходьба. А для нее обязательно должны быть проложены тропы, которые делаются по линии туризма. Сегодня у нас таких троп очень много. Мы как раз недавно открыли сезон туристическим слетом, в котором участвовало 2200 детей.

– Не считаете ли вы, что траты российских клубов на легионеров слишком высоки?

– Конечно. Траты должны соответствовать результатам. В этом смысле мы должны ожидать большего.