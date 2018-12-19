Голодец - о решении Мутко: "Принято важное решение, которое ляжет в основу дальнейшего развития футбола в нашей стране"

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец прокомментировала решение Виталия Мутко покинуть пост президента РФС. Об этом стало известно в среду на заседании исполкома РФС.

- Принято важное решение, которое ляжет в основу дальнейшего развития футбола в нашей стране, - заявила Голодец. - Хочется поблагодарить Виталия Леонтьевича Мутко за все те усилия, которые он предпринял для достижения результатов в отечественном футболе. Я надеюсь, что новый руководитель РФС, который будет избран на полностью свободном голосовании, поднимет футбол в России на новый уровень. Сегодня для этого созданы все предпосылки.

Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчетно-выборный конференции РФС на 22 февраля 2019 года. До этого момента исполняющим обязанности президента РФС будет глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Виталий Мутко покидает пост президента РФС. Live!