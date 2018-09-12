Голодец - о лимите на легионеров: "Мы должны всячески поддерживать наших талантливых молодых ребят"

Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец ответила на вопрос, говорит ли успешное выступление сборной России на чемпионате мира-2018, что лимит на легионеров в российском футболе был правильной мерой и его не надо смягчать, как просят профессиональные клубы.

Согласно регламенту в матчах российской премьер-лиги в составе одной команды на поле должны находиться минимум пять россиян.

- Моя позиция тоже заключается в том, что мы должны всячески поддерживать наших талантливых молодых ребят и мы должны открывать им перспективы для того, чтобы проявить себя, - цитирует "РИА Новости" Голодец. - И чемпионат мира показал, что у нас растут, появляются звезды нашего отечественного футбола.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в истории.