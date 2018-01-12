Голкипер "Урала" Арапов попросил клуб отпустить его в другую команду ради игровой практики

Вратарь "Урала" Дмитрий Арапов может покинуть команду в текущее трансферное окно, сообщает пресс-служба клуба. Также отмечается, что уральцы рассматривают как варианты аренда, так и продажи 24-летнего игрока.

- Футболист изъявил желание покинуть клуб и уйти в команду, где у него будет больше игровой практики. Сейчас мы рассматриваем как варианты аренды, так и продажи, - приводит ТАСС заявление клубной пресс-службы.

Напомним, что в текущем сезоне Арапов принял участие в одной игре команды в Кубке России и провел три встречи за "Урал-2" в чемпионате Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).