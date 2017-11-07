Голкипер "СКА-Хабаровск" Довбня подарил перчатки болельщице после матча с "Арсеналом"

Вратарь "СКА-Хабаровск" Александр Довбня после матча 16-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:2) сделал подарок 13-летней хабаровчанке Анастасии Кассович. Голкипер подарил болельщице вратарские перчатки, откликнувшись на письмо девочки.

– Я всегда трепетно отношусь к просьбам детей, которые занимаются спортом, - цитирует клубная пресс-служба Довбню. - Мы пообщались с Настей, пожелав друг другу удачи. Она обещала не пропускать наших игр, а я весной приготовлю для этой девочки памятный подарок. И жду всех болельщиков на домашних матчах. Мы играем для Вас и команде очень нужна ваша поддержка в сложных матчах с сильными соперниками.