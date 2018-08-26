16:05 | Футбол — РПЛ

Голкипер "Рубина" Иван Коновалов: "Ребята поздравили с дебютом в матче с ЦСКА"


Вратарь "Рубина"  Иван Коновалов, вчера дебютировавший за казанский клуб в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1), заявил, что одноклубники поздравили его с уверенной игрой.

Первая игра была в РПЛ и сразу с таким соперником. Ребята поздравили с дебютом, сказали, что играл уверенно. Если бы не огрех с пропущенным голом, было бы еще лучше. Поэтому всё впереди, - цитирует Коновалова официальный Твиттер казанского клуба.

"Рубин" занимает 6-е место в чемпионате России после пяти туров, имея в активе 6 очков.

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