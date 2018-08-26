Голкипер "Рубина" Иван Коновалов: "Ребята поздравили с дебютом в матче с ЦСКА"

Вратарь "Рубина" Иван Коновалов, вчера дебютировавший за казанский клуб в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1), заявил, что одноклубники поздравили его с уверенной игрой.

- Первая игра была в РПЛ и сразу с таким соперником. Ребята поздравили с дебютом, сказали, что играл уверенно. Если бы не огрех с пропущенным голом, было бы еще лучше. Поэтому всё впереди, - цитирует Коновалова официальный Твиттер казанского клуба.

🗣 Иван Коновалов – о своём дебюте за "Рубин":



"Первая игра была в Российской Премьер-лиге и сразу с таким соперником. Ребята поздравили с дебютом, сказали, что играл уверенно. Если бы не огрех с пропущенным голом, было бы еще лучше. Поэтому всё впереди" pic.twitter.com/xxqFItHB7H – "Рубин" Казань (@fcrk) 26 августа 2018 г.

"Рубин" занимает 6-е место в чемпионате России после пяти туров, имея в активе 6 очков.

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