Голкипер "Оренбурга": "Думаю, "Спартак" еще разыграется"

Голкипер "Оренбурга" Евгений Фролов в интервью "Известиям" отметил, что ему обидно за результат матча 1-го тура РПЛ против "Спартака" (0:1).

– Какие эмоции оставил старт сезона?

– Не очень приятно было проиграть "Спартаку", но в целом я, конечно, рад, что сезон наконец-то начался. На стадионе были аншлаг и крутая атмосфера - в этом плане матч удался. За результат обидно - тем более, игра была фактически равной. Неприятно проигрывать из-за одной ошибки. По сути, "Спартак" создавал не так много моментов, и ничейный результат был бы просто отличным для "Оренбурга".

– У "Спартака" совершенно иной уровень подбора игроков. Почему им было так сложно справиться с вами?

– Безусловно, им сложно играть против таких команд, как мы. Понятно, что "Оренбург" старается играть надёжно, от обороны, и "Спартаку" взламывать ее было очень непросто. Плюс дает о себе знать то, что это лишь старт сезона. Думаю, в дальнейшем и мы, и они еще разыграемся.