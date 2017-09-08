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19:22 | Футбол — РФПЛ

Гол Жамалетдинова принес ЦСКА победу над "Амкаром"

Виктор ГОНЧАРЕНКО (слева) и Тимур ЖАМАЛЕТДИНОВ. Фото Алексей ИВАНОВ
Виктор ГОНЧАРЕНКО (слева) и Тимур ЖАМАЛЕТДИНОВ. Фото Алексей ИВАНОВ
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В матче 9-го тура чемпионата России ЦСКА на выезде одолел "Амкар" – 1:0. Единственный гол на счету впервые появившегося в стартовом составе армейцев Тимура Жамалетдинова. Для 20-летнего форварда этот мяч стал первым в карьере, забитым за основную команду красно-синих.

Отметим, что хозяева завершали встречу в меньшинстве из-за удаления Брайана Идову на 90-й минуте. Успех в Перми позволил ЦСКА подняться на третье место в турнирной таблице. "Амкар" остался на последней строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Амкар" (Пермь) – ЦСКА – 0:1 (0:0)

Гол: Жамалетдинов, 52.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Конде, Белоруков, Идову, Занев, Зайцев, Комолов (Шаваев, 78), Рязанцев (Баланович, 55), Гол (Гащенков, 62), Бодул.

ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Игнашевич, А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Хосонов, 90+3), Головин, Набабкин, Витинью (Чалов, 68), Жамалетдинов (Кучаев, 83).

Предупреждения: Гол, 13. Белоруков, 45+1. Занев, 55. Вернблум, 77. Кучаев, 84. Идову, 84.

Удаление: Идову, 90 (грубая игра).

Судьи: ИВАНОВ. Усачев (все Ростов-на-Дону), Данченко (Уфа).

8 сентября. Пермь. Стадион "Звезда".

Трансляция матча "Амкар" - ЦСКА

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Thomas_Boy_

Фуля Игра великого Головина, которого жаждет Арсенал. Считал с 70-й минуты. ТТД всего 12. Из них 6 точных пасов назад и 1 поперек. 2 паса вперед - все неточные. 2 единоборства (выиграл - 1, проиграл - 1). 1 ведение. Оценка - двойка. Чалова не считал, но он проиграл всё. Единица с минусом. ___________ Фули тут считать? Чтобы потом подсчеты в "Арсенал" почтой России отправить?

19:29

spetrov

.

19:28

spetrov

Армейцев с победой! Жаму с дебютным голом в дебютной основе. Молодежь подпускают. Временами неплохо смотрятся.

19:28

Тень Мастера

Блин. Ну видно уже было несколько раньше что Тимур более адаптивен к игре чем Чалов в этот год. Теперь этот гол придаст уверенности.

19:28

Антиконь .

Ноги не вытерли, руки нагрели на горячих просьбах!!!

19:27

Slim Taller

Матч,конечно.говенный.Но это заслуга Амкара а не армейцев.По другому Гаджиев играть не умеет.

19:26

foreverCSKAforever

С победой, армейцы!!! Игоря с очередным сухарем!

19:26

shpasic

героический отскок за счёт гола двадцатилетнего юниора-школьника)) посмотрим, чем на это ответит Слуцкий)

19:26

resifi

Всех армейцев с победой!!!! Тимура с первым голом за ЦСКА !!! Игоря Акинфеева с 272-м сухим матчем в карьере!!!!

19:26

Фуля

Игра великого Головина, которого жаждет Арсенал. Считал с 70-й минуты. ТТД всего 12. Из них 6 точных пасов назад и 1 поперек. 2 паса вперед - все неточные. 2 единоборства (выиграл - 1, проиграл - 1). 1 ведение. Оценка - двойка. Чалова не считал, но он проиграл всё. Единица с минусом.

19:25

Helicopter

Пионеротряд. С Победой!

19:24

Thomas_Boy_

Скучняка. Но зато три очка.

19:23