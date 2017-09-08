Гол Жамалетдинова принес ЦСКА победу над "Амкаром"

В матче 9-го тура чемпионата России ЦСКА на выезде одолел "Амкар" – 1:0. Единственный гол на счету впервые появившегося в стартовом составе армейцев Тимура Жамалетдинова. Для 20-летнего форварда этот мяч стал первым в карьере, забитым за основную команду красно-синих.

Отметим, что хозяева завершали встречу в меньшинстве из-за удаления Брайана Идову на 90-й минуте. Успех в Перми позволил ЦСКА подняться на третье место в турнирной таблице. "Амкар" остался на последней строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Амкар" (Пермь) – ЦСКА – 0:1 (0:0)

Гол: Жамалетдинов, 52.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Конде, Белоруков, Идову, Занев, Зайцев, Комолов (Шаваев, 78), Рязанцев (Баланович, 55), Гол (Гащенков, 62), Бодул.

ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Игнашевич, А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Хосонов, 90+3), Головин, Набабкин, Витинью (Чалов, 68), Жамалетдинов (Кучаев, 83).

Предупреждения: Гол, 13. Белоруков, 45+1. Занев, 55. Вернблум, 77. Кучаев, 84. Идову, 84.

Удаление: Идову, 90 (грубая игра).

Судьи: ИВАНОВ. Усачев (все Ростов-на-Дону), Данченко (Уфа).

8 сентября. Пермь. Стадион "Звезда".

Трансляция матча "Амкар" - ЦСКА