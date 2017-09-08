Гол Жамалетдинова принес ЦСКА победу над "Амкаром"

В матче 9-го тура чемпионата России ЦСКА на выезде одолел "Амкар" – 1:0. Единственный гол на счету впервые появившегося в стартовом составе армейцев Тимура Жамалетдинова. Для 20-летнего форварда этот мяч стал первым в карьере, забитым за основную команду красно-синих.
Отметим, что хозяева завершали встречу в меньшинстве из-за удаления Брайана Идову на 90-й минуте. Успех в Перми позволил ЦСКА подняться на третье место в турнирной таблице. "Амкар" остался на последней строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
9-й тур
"Амкар" (Пермь) – ЦСКА – 0:1 (0:0)
Гол: Жамалетдинов, 52.
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Конде, Белоруков, Идову, Занев, Зайцев, Комолов (Шаваев, 78), Рязанцев (Баланович, 55), Гол (Гащенков, 62), Бодул.
ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, Игнашевич, А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Хосонов, 90+3), Головин, Набабкин, Витинью (Чалов, 68), Жамалетдинов (Кучаев, 83).
Предупреждения: Гол, 13. Белоруков, 45+1. Занев, 55. Вернблум, 77. Кучаев, 84. Идову, 84.
Удаление: Идову, 90 (грубая игра).
Судьи: ИВАНОВ. Усачев (все Ростов-на-Дону), Данченко (Уфа).
8 сентября. Пермь. Стадион "Звезда".
Трансляция матча "Амкар" - ЦСКА
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #АмкарЦСКА 0:1 52' Тимур Жамалетдинов pic.twitter.com/bHZgsAE1ZV– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 сентября 2017 г.
Thomas_Boy_
Фуля Игра великого Головина, которого жаждет Арсенал. Считал с 70-й минуты. ТТД всего 12. Из них 6 точных пасов назад и 1 поперек. 2 паса вперед - все неточные. 2 единоборства (выиграл - 1, проиграл - 1). 1 ведение. Оценка - двойка. Чалова не считал, но он проиграл всё. Единица с минусом. ___________ Фули тут считать? Чтобы потом подсчеты в "Арсенал" почтой России отправить?
19:29
spetrov
.
19:28
spetrov
Армейцев с победой! Жаму с дебютным голом в дебютной основе. Молодежь подпускают. Временами неплохо смотрятся.
19:28
Тень Мастера
Блин. Ну видно уже было несколько раньше что Тимур более адаптивен к игре чем Чалов в этот год. Теперь этот гол придаст уверенности.
19:28
Антиконь .
Ноги не вытерли, руки нагрели на горячих просьбах!!!
19:27
Slim Taller
Матч,конечно.говенный.Но это заслуга Амкара а не армейцев.По другому Гаджиев играть не умеет.
19:26
foreverCSKAforever
С победой, армейцы!!! Игоря с очередным сухарем!
19:26
shpasic
героический отскок за счёт гола двадцатилетнего юниора-школьника)) посмотрим, чем на это ответит Слуцкий)
19:26
resifi
Всех армейцев с победой!!!! Тимура с первым голом за ЦСКА !!! Игоря Акинфеева с 272-м сухим матчем в карьере!!!!
19:26
Фуля
Игра великого Головина, которого жаждет Арсенал. Считал с 70-й минуты. ТТД всего 12. Из них 6 точных пасов назад и 1 поперек. 2 паса вперед - все неточные. 2 единоборства (выиграл - 1, проиграл - 1). 1 ведение. Оценка - двойка. Чалова не считал, но он проиграл всё. Единица с минусом.
19:25
Helicopter
Пионеротряд. С Победой!
19:24
Thomas_Boy_
Скучняка. Но зато три очка.
19:23