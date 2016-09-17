20:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гол забил третий мяч "Амкара" в игре с "Тереком"

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Полузащитник "Амкара" Януш Гол забил упрочил преимущество своей команды в игре 7-го тура чемпионата России против "Терека" – 3:1. Футболист на 75-й минуте встречи реализовал пенальти.

Трансляция матча "Терек" - "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sidnet78

Гол сделал гол- логичнее

21:06

Slim Taller

Мяч забил Гол или Гол забил мяч?! Дилемма,однако.

21:01

карельский свинопас

вообще-то Гол забил третий гол.....хорош бухать!

20:41

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