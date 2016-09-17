Гол забил третий мяч "Амкара" в игре с "Тереком"

Полузащитник "Амкара" Януш Гол забил упрочил преимущество своей команды в игре 7-го тура чемпионата России против "Терека" – 3:1. Футболист на 75-й минуте встречи реализовал пенальти.
Полузащитник "Амкара" Януш Гол забил упрочил преимущество своей команды в игре 7-го тура чемпионата России против "Терека" – 3:1. Футболист на 75-й минуте встречи реализовал пенальти.
sidnet78
Гол сделал гол- логичнее
21:06
Slim Taller
Мяч забил Гол или Гол забил мяч?! Дилемма,однако.
21:01
карельский свинопас
вообще-то Гол забил третий гол.....хорош бухать!
20:41