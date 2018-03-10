Гол Йокича принес "Уфе" победу над "Анжи"

В матче 22-го тура чемпионата России "Уфа" на своем поле одолела "Анжи" – 3:2. Отметим, что все голы были забиты во втором тайме. Решающим стал мяч Бояна Йокича. Для подопечных Сергея Семака победа стала первой в 2018 году.

Уфимцы после этого успеха поднялись на шестую строчку в турнирной таблице, обойдя "Арсенал". "Анжи" остался на 15-м месте.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Уфа" – "Анжи" (Махачкала) – 3:2 (0:0)

Голы: Никитин, 57 - штрафной (1:0). Лескано, 64 (1:1). Пауревич, 65 (2:1). Йокич, 67 (3:1). Полуяхтов, 81 (3:2).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Тумасян (Никитин, 35), Йокич, Пауревич, Салатич, Стоцкий, Сысуев, Фатаи (Сейдахмет, 46. Аликин, 89).

"Анжи": Лория, Полуяхтов, Самарджич, Брызгалов, Армаш (Будковский, 79), Данченко (Прудников, 90+2), Антон, Бакаев, Хубулов (Калмыков, 72), Маркелов, Лескано.

Предупреждения: Йокич, 45+1. Антон, 56. Сейдахмет, 83. Самарджич, 83. Беленов, 90+3.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Чельцов (Москва), Лунев (Новосибирск).

10 марта. Уфа. Стадион "Нефтяник".