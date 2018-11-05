Гол Яковлева на 92-й минуте принес "Крыльям" победу над "Уфой"

"Крылья Советов" на выезде обыграли "Уфу" в матче 13-го тура чемпионата России - 2:1. На гол самарского защитника Мирала Самарджича во втором тайме точным ударом ответил нападающий уфимцев Дмитрий Сысуев. Победу гостям принес форвард Павел Яковлев на 91-й минуте.

"Крылья" набрали 14 очков и занимают 13-е место в таблице. На счету "Уфы", которая идет 14-й, 11 очков.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Уфа" - "Крылья Советов" (Самара) - 1:2 (0:1)

Голы: Самарджич, 18 (0:1). Сысуев, 67 (1:1). Яковлев, 90+2 (1:2).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе (Алиев, 56), Салатич, Тилль, Игбун, Ванек (Пауревич, 46), Сысуев (Бизяк, 83).

"Крылья Советов": Рыжиков, Чичерин, Бурлак, Самарджич, Зотов, Канунников (Яковлев, 77), Антон, Башкиров, Чочиев (Шейдаев, 70), Ткачук, Корниленко (Соболев, 63).

Предупреждения: Антон, 57. Салатич, 85. Зотов, 89.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Чельцов (Москва), Стипиди (Краснодар).

5 ноября. Уфа. Стадион "Нефтяник".

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