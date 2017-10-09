Гол Витинью в его день рождения принес ЦСКА победу над "Уфой"

ЦСКА в товарищеском матче обыграл "Уфу" – 1:0. Единственный гол с пенальти забил Витинью, которому сегодня исполнилось 24 года. Отметим, что по договоренности между командами встреча прошла в формате два тайма по 35 минут

Товарищеский матч

ЦСКА – "Уфа" – 1:0 (1:0)

Гол: Витинью, 26 – с пенальти.

ЦСКА: Помазун, Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Миланов, Гордюшенко, Кучаев, Хосонов, Оланаре, Витинью.

"Уфа": Шелия (Беленов, 36), Аликин (Живоглядов, 36), Сухов, Тумасян (Засеев, 36), Никитин, Сафрониди, Зубарев (Стоцкий, 36), Карп, Фатаи (Пауревич, 36), Кротов (Сысуев, 36), Игбун (Абдулавов, 36).

Предупреждения: Оланаре, 18. Карп, 40.

Судья: Кузнецов (Краснозаводск).

9 октября. Москва. Стадион "Октябрь".