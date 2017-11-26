Гол Вернблума принес ЦСКА победу над "Рубином"

ЦСКА на выезде обыграл "Рубин" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России. Армейцы одержали победу благодаря голу Понтуса Вернблума. Шведский хавбек отличился во второй игре подряд - в 17-м туре он оформил дубль в ворота "СКА-Хабаровск" (4:2).
В компенсированное ко второму тайму время Бибрас Натхо не сумел реализовать пенальти.
Столичная команда одержала вторую победу подряд. Казанцы, в свою очередь, продлили серию без побед до пяти матчей (4 ничьих, 1 поражение).
Чемпионат России
Премьер-лига
18-й тур
"Рубин" (Казань) - ЦСКА - 0:1 (0:1)
Гол: Вернблум, 45+1.
26 ноября. Казань. "Казань Арена".
titan2313
Игра Рубина убогая, не одного момента у ворот! Такое впечатление, что Рубин уже в отпуске. Ответ тем кто желает видеть Бердыева в сборной! Такой команде нечего делать в РФПЛ!
15:55
Slim Taller
Армейцев с победой! Никаких затруднений Рубин не создал.Может,им на годик в ФНЛ постажироваться?!
15:54
maxscorp78
игра Рубина это полное дно....зазвездившемуся басмачу пора на курсы повышения квалификации)
15:54
Thomas_Boy_
Гуйбангулы доведет "Рубин" до ФНЛ. ЦСКА был неплох.
15:53
читатель1
Комментатор этот не тянет еще РФПЛ)
15:53