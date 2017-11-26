Гол Вернблума принес ЦСКА победу над "Рубином"

ЦСКА на выезде обыграл "Рубин" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России. Армейцы одержали победу благодаря голу Понтуса Вернблума. Шведский хавбек отличился во второй игре подряд - в 17-м туре он оформил дубль в ворота "СКА-Хабаровск" (4:2).

В компенсированное ко второму тайму время Бибрас Натхо не сумел реализовать пенальти.

Столичная команда одержала вторую победу подряд. Казанцы, в свою очередь, продлили серию без побед до пяти матчей (4 ничьих, 1 поражение).

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Рубин" (Казань) - ЦСКА - 0:1 (0:1)

Гол: Вернблум, 45+1.

26 ноября. Казань. "Казань Арена".