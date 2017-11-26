15:52 | Футбол — РФПЛ

Гол Вернблума принес ЦСКА победу над "Рубином"

5

ЦСКА на выезде обыграл "Рубин" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России. Армейцы одержали победу благодаря голу Понтуса Вернблума. Шведский хавбек отличился во второй игре подряд - в 17-м туре он оформил дубль в ворота "СКА-Хабаровск" (4:2).

В компенсированное ко второму тайму время Бибрас Натхо не сумел реализовать пенальти.

Столичная команда одержала вторую победу подряд. Казанцы, в свою очередь, продлили серию без побед до пяти матчей (4 ничьих, 1 поражение).

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Рубин" (Казань) - ЦСКА - 0:1 (0:1)

Гол: Вернблум, 45+1.

26 ноября. Казань. "Казань Арена".

Рубин - ЦСКА

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

5
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

titan2313

Игра Рубина убогая, не одного момента у ворот! Такое впечатление, что Рубин уже в отпуске. Ответ тем кто желает видеть Бердыева в сборной! Такой команде нечего делать в РФПЛ!

15:55

Slim Taller

Армейцев с победой! Никаких затруднений Рубин не создал.Может,им на годик в ФНЛ постажироваться?!

15:54

maxscorp78

игра Рубина это полное дно....зазвездившемуся басмачу пора на курсы повышения квалификации)

15:54

Thomas_Boy_

Гуйбангулы доведет "Рубин" до ФНЛ. ЦСКА был неплох.

15:53

читатель1

Комментатор этот не тянет еще РФПЛ)

15:53