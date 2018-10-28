Гол в чьи ворота принципиальнее – ЦСКА или "Спартака"? Ответ Ари

Нападающий "Краснодара" Ари назвал победу над ЦСКА (2:1) в 12-м туре чемпионате России важной - до этого "быки" потерпели три поражения подряд во всех турнирах. Бразилец во встрече с армейцами забил гол и отдал результативную передачу.

- Победа над ЦСКА важна?, - вопрос Ари.

- Каждая игра важна.

- С чем связана неудачная десятиминутка?

- Мы устали в предыдущем матче. Может, в какой-то момент это сказалось и нам не хватало сил.

- Расскажите о своем голе.

- Мы успели сделать то, о чем просил тренер. Я был счастлив получить такой пас и забить. Потом у меня появился шанс отдать голевую передачу - я ее сделал, и мы уезжаем из Москвы с победой.

- Что принесло больше удовольствия - гол или пас?

- Победа.

- Оказали ли решающее влияние на матч замены в составах обеих команд?

- Нам нужно было менять счет, поэтому тренер выпустил двух атакующих игроков. Они нам помогли.

- Для вас принципиальнее забить "Спартаку" или ЦСКА?

- Я всегда говорю, что важнее всего победа. Но забивать таким большим командам всегда приятно. (Андрей Михайлов)

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