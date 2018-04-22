Гол "Урала" засчитан верно. Вот подтверждение

В распоряжении "СЭ" оказался стоп-кадр, подтверждающий правоту судейской бригады Кирилла Левникова, засчитавшей взятие ворот "Анжи" в субботнем матче 27-го тура чемпионата России, в котором махачкалинцы проиграли "Уралу" (0:1).

После финального свистка некоторые представители махачкалинского клуба пытались прорваться к арбитрам, выражая недовольство этим решением. Они считали, что в голевой атаке автор забитого мяча Бикфалви оказался в положении "вне игры", которое не зафиксировал второй ассистент Константин Шаламберидзе, а Левников в итоге взятие ворот засчитал ошибочно.

По тому, как эпизод был показан во время телетрансляции, дать однозначную оценку действиям судьи-помощника не представлялось возможным. В момент паса Бумаля Бикфалви нет в кадре – нельзя было оценить его положение относительно защитников "Анжи" и определить, забежал ли он за линию офсайда. Теперь можно утверждать, что Шаламберидзе прав. (Александр БОБРОВ)

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