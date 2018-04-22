Гол "Урала" засчитан верно. Вот подтверждение

В распоряжении "СЭ" оказался стоп-кадр, подтверждающий правоту судейской бригады Кирилла Левникова, засчитавшей взятие ворот "Анжи" в субботнем матче 27-го тура чемпионата России, в котором махачкалинцы проиграли "Уралу" (0:1).
После финального свистка некоторые представители махачкалинского клуба пытались прорваться к арбитрам, выражая недовольство этим решением. Они считали, что в голевой атаке автор забитого мяча Бикфалви оказался в положении "вне игры", которое не зафиксировал второй ассистент Константин Шаламберидзе, а Левников в итоге взятие ворот засчитал ошибочно.
По тому, как эпизод был показан во время телетрансляции, дать однозначную оценку действиям судьи-помощника не представлялось возможным. В момент паса Бумаля Бикфалви нет в кадре – нельзя было оценить его положение относительно защитников "Анжи" и определить, забежал ли он за линию офсайда. Теперь можно утверждать, что Шаламберидзе прав. (Александр БОБРОВ)
"Анжи" - "Урал": поток нецензурной брани после матча. Кто ругался?
HerculesKolya
По делу забили!
10:47
streletc1783
Круто защита расположилась!
10:46
ssSss66ssSss
все по делу Скрипченко второй клуб сливает в ФНЛ.... Даги а вы когда звали на работу тренера вы чем думали? каким местом? Он крылья в ФНЛ слил Урал Боженька уберег во время выперли его щас Анжи позорит гоните в шею его пока не поздно!
10:43
Антиконь.
Блювайтовые - вас тоже ждет пердив!!!
10:39
Лед
Мочить дагов !!!
10:39
blue-white!
Дагирбеков в пердив!))
10:34
самарец
Даги всё равно правы !!! если даже они не правы))))
10:32
Shakuille O'Neal
Даги извиняться то будут?
10:31