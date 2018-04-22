10:22 | Футбол — РФПЛ

Гол "Урала" засчитан верно. Вот подтверждение

Гол "Урала" засчитан верно.
Гол "Урала" засчитан верно.
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В распоряжении "СЭ" оказался стоп-кадр, подтверждающий правоту судейской бригады Кирилла Левникова, засчитавшей взятие ворот "Анжи" в субботнем матче 27-го тура чемпионата России, в котором махачкалинцы проиграли "Уралу" (0:1).

После финального свистка некоторые представители махачкалинского клуба пытались прорваться к арбитрам, выражая недовольство этим решением. Они считали, что в голевой атаке автор забитого мяча Бикфалви оказался в положении "вне игры", которое не зафиксировал второй ассистент Константин Шаламберидзе, а Левников в итоге взятие ворот засчитал ошибочно.

По тому, как эпизод был показан во время телетрансляции, дать однозначную оценку действиям судьи-помощника не представлялось возможным. В момент паса Бумаля Бикфалви нет в кадре – нельзя было оценить его положение относительно защитников "Анжи" и определить, забежал ли он за линию офсайда. Теперь можно утверждать, что Шаламберидзе прав. (Александр БОБРОВ)

"Анжи" - "Урал": поток нецензурной брани после матча. Кто ругался?

Анжи - Урал

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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HerculesKolya

По делу забили!

10:47

streletc1783

Круто защита расположилась!

10:46

ssSss66ssSss

все по делу Скрипченко второй клуб сливает в ФНЛ.... Даги а вы когда звали на работу тренера вы чем думали? каким местом? Он крылья в ФНЛ слил Урал Боженька уберег во время выперли его щас Анжи позорит гоните в шею его пока не поздно!

10:43

Антиконь.

Блювайтовые - вас тоже ждет пердив!!!

10:39

Лед

Мочить дагов !!!

10:39

blue-white!

Дагирбеков в пердив!))

10:34

самарец

Даги всё равно правы !!! если даже они не правы))))

10:32

Shakuille O'Neal

Даги извиняться то будут?

10:31

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