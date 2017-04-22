Гол сыграет с "Локо", несмотря на автогол в матче с "Уфой"

Стали известны составы "Локомотива" и "Амкара" на матч 24-го тура чемпионата России. В составе пермяков с первых минут появится Януш Гол, который в предыдущей игре с "Уфой" (1:1) отметился автоголом.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, В. Денисов, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Мануэл Фернандеш, Ари, Майкон.

Запасные - Коченков, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Пейчинович, Касаев, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ндинга, Фарфан, Галаджан, Шкулетич.

"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Баланович, Бодул.

Запасные - Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Милькович, Хурцидзе, Йовичич, Салугин, Прокофьев, Гасилин, Шиндер.

Матч "Локомотив" - "Амкар" состоится сегодня, 22 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.