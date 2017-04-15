Гол Смолова принес "Краснодару" победу над "Рубином"

В матче 23-го тура чемпионата России "Рубин" на своем поле уступил "Краснодару" – 0:1. Автором единственного гола стал нападающий "быков" Федор Смолов.

Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром премьер-лиги. Теперь на его счету 13 забитых мячей. Краснодарцы занимают четвертое место в таблице. Казанцы расположились на 10-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

23-й тур

"Рубин" (Казань) – "Краснодар" – 0:1 (0:0)

Гол: Смолов, 57.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Серхио Санчес, Бурлак, Набиуллин, Ахметов, Сонг, М`Вила (Камболов, 67), Ткачук (Цакташ, 67), Лестьенн (Гекдениз, 75), Жонатас.

"Краснодар": Крицюк (Синицын, 77), Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Перейра (Шишкин, 63), Мамаев (Жоаузинью, 69), Смолов, Классон.

Предупреждение: Серхио Санчес, 60.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Шаламберидзе (Москва), Шимарыгин (Санкт-Петербург).

15 апреля. Казань. Стадион "Казань Арена".

Трансляция матча