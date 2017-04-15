21:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гол Смолова принес "Краснодару" победу над "Рубином"

Федор СМОЛОВ снова забил. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Федор СМОЛОВ снова забил. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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В матче 23-го тура чемпионата России "Рубин" на своем поле уступил "Краснодару" – 0:1. Автором единственного гола стал нападающий "быков" Федор Смолов.

Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром премьер-лиги. Теперь на его счету 13 забитых мячей. Краснодарцы занимают четвертое место в таблице. Казанцы расположились на 10-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

23-й тур

"Рубин" (Казань) – "Краснодар" – 0:1 (0:0)

Гол: Смолов, 57.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Серхио Санчес, Бурлак, Набиуллин, Ахметов, Сонг, М`Вила (Камболов, 67), Ткачук (Цакташ, 67), Лестьенн (Гекдениз, 75), Жонатас.

"Краснодар": Крицюк (Синицын, 77), Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Перейра (Шишкин, 63), Мамаев (Жоаузинью, 69), Смолов, Классон.

Предупреждение: Серхио Санчес, 60.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Шаламберидзе (Москва), Шимарыгин (Санкт-Петербург).

15 апреля. Казань. Стадион "Казань Арена".

Трансляция матча

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (16)
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ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

баламошка, да брось ты, кому от там сдался, там своих поленьев хватает, а в основе есть играть кому.

22:29

баламошка

Федька задержался в нашем чемпионате. Фёдор, собирай свои манатки и вали бегом в Боруссию! Быстро пошёл вон в Бундеслигу, Примеру или английскую Премьер-лигу!

22:24

Гелендваген Бердыева

Такое бабло в трубу вылетает у Рубина, Бердыев наверное такой матч бы вытащил, но в Казани другие спонсоры, другое начальство, другие результаты. В пору казино открывать в Казани, а что, на красное поставишь, может... а нет, лучше не ставить, все равно результат очевиден. И зрителей уже совсем нет.

22:17

spartak ekspress

Вьери так погоди там 5 очков до бомжей будет у краснодара да и кони нестабильны, а с хрюшками было понятно сразу что федул много занес в этом сезоне устал он честно играть 15 лет

22:11

ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

Рубин мёртвый в этом сезоне, поэтому результат был очевиден. Я его угадал и то что Смолов забьёт.

22:07

serzheo

Смола конечно красава, без вопросов.

21:49

sproper

Спмсибо,Гаррик!

21:48

sproper

уже раза три писал в разных комментах..хватит гнать на Шалимова. Ну не может слабак тащить команду в Лигу..Он рулит уже не один тур... Удачи ему

21:46

Хряк

В Дортмунд пора Феде)))

21:45

RobertH

На сегодняшний день равных Феде Смолову в Российском футболе нет объективно.Хотя на сайтах всех упорно грузят Дзагоевым и Дзюбой.

21:39

Versus67

Вьери-там без вариантов... победа бомжиков.

21:38

Versus67

"Рубин" из успеха...превратился в "печаль"(за те же деньги))). "Краснодар"-молорики, Смолов-"супер".

21:36

Вьери

Если завтра Спартак обыграет Зенит, чемпионат, в принципе, можно сворачивать)

21:35

Вьери

Похоже, путевку в ЛЕ получает именно Краснодар... не думаю, что фору в 5 очков кто-то из преследователей отыграет.

21:34

ALESS85

Молодцы Быки!

21:31

Доктор-Ч

Фёдор Михайлович в очередной раз доказал, что он сегодня лучший в Российском футболе. Одним словом - Классик!

21:30

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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