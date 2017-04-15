Гол Смолова принес "Краснодару" победу над "Рубином"

В матче 23-го тура чемпионата России "Рубин" на своем поле уступил "Краснодару" – 0:1. Автором единственного гола стал нападающий "быков" Федор Смолов.
Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром премьер-лиги. Теперь на его счету 13 забитых мячей. Краснодарцы занимают четвертое место в таблице. Казанцы расположились на 10-й строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
23-й тур
"Рубин" (Казань) – "Краснодар" – 0:1 (0:0)
Гол: Смолов, 57.
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Серхио Санчес, Бурлак, Набиуллин, Ахметов, Сонг, М`Вила (Камболов, 67), Ткачук (Цакташ, 67), Лестьенн (Гекдениз, 75), Жонатас.
"Краснодар": Крицюк (Синицын, 77), Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Перейра (Шишкин, 63), Мамаев (Жоаузинью, 69), Смолов, Классон.
Предупреждение: Серхио Санчес, 60.
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Шаламберидзе (Москва), Шимарыгин (Санкт-Петербург).
15 апреля. Казань. Стадион "Казань Арена".
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar #НашФутбол #РФПЛ. 23-й тур. #РубинКраснодар 0:1 57' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 (лучший бомбардир 13⚽) pic.twitter.com/1NqeRSqWQX– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 15 апреля 2017 г.
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
баламошка, да брось ты, кому от там сдался, там своих поленьев хватает, а в основе есть играть кому.
22:29
баламошка
Федька задержался в нашем чемпионате. Фёдор, собирай свои манатки и вали бегом в Боруссию! Быстро пошёл вон в Бундеслигу, Примеру или английскую Премьер-лигу!
22:24
Гелендваген Бердыева
Такое бабло в трубу вылетает у Рубина, Бердыев наверное такой матч бы вытащил, но в Казани другие спонсоры, другое начальство, другие результаты. В пору казино открывать в Казани, а что, на красное поставишь, может... а нет, лучше не ставить, все равно результат очевиден. И зрителей уже совсем нет.
22:17
spartak ekspress
Вьери так погоди там 5 очков до бомжей будет у краснодара да и кони нестабильны, а с хрюшками было понятно сразу что федул много занес в этом сезоне устал он честно играть 15 лет
22:11
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
Рубин мёртвый в этом сезоне, поэтому результат был очевиден. Я его угадал и то что Смолов забьёт.
22:07
serzheo
Смола конечно красава, без вопросов.
21:49
sproper
Спмсибо,Гаррик!
21:48
sproper
уже раза три писал в разных комментах..хватит гнать на Шалимова. Ну не может слабак тащить команду в Лигу..Он рулит уже не один тур... Удачи ему
21:46
Хряк
В Дортмунд пора Феде)))
21:45
RobertH
На сегодняшний день равных Феде Смолову в Российском футболе нет объективно.Хотя на сайтах всех упорно грузят Дзагоевым и Дзюбой.
21:39
Versus67
Вьери-там без вариантов... победа бомжиков.
21:38
Versus67
"Рубин" из успеха...превратился в "печаль"(за те же деньги))). "Краснодар"-молорики, Смолов-"супер".
21:36
Вьери
Если завтра Спартак обыграет Зенит, чемпионат, в принципе, можно сворачивать)
21:35
Вьери
Похоже, путевку в ЛЕ получает именно Краснодар... не думаю, что фору в 5 очков кто-то из преследователей отыграет.
21:34
ALESS85
Молодцы Быки!
21:31
Доктор-Ч
Фёдор Михайлович в очередной раз доказал, что он сегодня лучший в Российском футболе. Одним словом - Классик!
21:30