Гол Салугина принес "Амкару" победу над "Томью"

"Амкар" в домашнем матче 6-го тура чемпионата России победил "Томь" – 1:0. Единственный гол встречи в начале второго тайма забил нападающий Александр Салугин, поразивший ворота соперника ударом от центрального круга.

Благодаря этому успеху подопечные Гаджи Гаджиева набрали 11 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице.

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

"Амкар" (Пермь) – "Томь" (Томск) – 1:0 (0:0)

Гол: Салугин, 47.

"Амкар": Селихов, Милькович, Идову, Джикия, Занев, Гиголаев (Зайцев, 46), Гол, Шаваев, Йовичич (Салугин, 46), Огуде, Бодул (Анене, 86).

"Томь": Коченков, Комбаров, Дьяков, Бордачев, Враньеш, Тишкин (Попов, 79), Чуперка, Дроппа, Ковальчук (Касьян, 70), Самодин, Бикфалви.

Предупреждения: Идову, 42. Бодул, 51. Враньеш, 53.

Судьи: Турбин (Москва). Демешко (Химки), Миневич (Смоленск).

10 сентября. Пермь. Стадион "Звезда".

Текстовая трансляция матча