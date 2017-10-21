Гол Пухова принес молодежке ЦСКА победу над "Зенитом"

В матче 14-го тура первенства молодежных команды премьер-лиги ЦСКА на своем поле одолел сверстников из "Зенита" – 3:2. Решающим стал гол Тимура Пухова. Армейцы вышли на второе место в турнирной таблице. Молодежка сине-бело-голубых идет десятой.

Напомним, что матч между основными командами ЦСКА и "Зенита" состоится завтра, 22 октября. Начало встречи – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.

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14-й тур

ЦСКА – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 3:2 (2:0)

Голы: Матвийчук, 14 (1:0). Жиронкин, 31 (2:0). Пухов, 57 (3:0). Макеев, 70 – с пенальти (3:1). Макеев, 90+4 (3:2).

Судья: Дорошенко (Ейск).

21 октября. Москва. Стадион "Октябрь".