Гол Пухова принес молодежке ЦСКА победу над "Анжи"

В матче последнего тура молодежного первенства ЦСКА на своем поле обыграл "Анжи" – 3:2. Победный мяч на счету Тимура Пухова. Напомним, что армейцы заняли второе место в итоговой таблице первенства.

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30-й тур

ЦСКА – "Анжи" (Махачкала) – 3:2 (2:0)

Голы: Леонов, 9 – с пенальти (1:0). Станисавлевич, 33 (2:0). Суханов, 50 (2:1). Магомедов, 57 (2:2). Пухов, 85 (3:2).

Удаления: Тикнизян, 90+4. Магомедов, 90+4. Мацхарашвили, 90+4.

Судья: Корецкий (Раменское).

12 мая. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".