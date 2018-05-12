Гол Пухова принес молодежке ЦСКА победу над "Анжи"

В матче последнего тура молодежного первенства ЦСКА на своем поле обыграл "Анжи" – 3:2. Победный мяч на счету Тимура Пухова. Напомним, что армейцы заняли второе место в итоговой таблице первенства.
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30-й тур
ЦСКА – "Анжи" (Махачкала) – 3:2 (2:0)
Голы: Леонов, 9 – с пенальти (1:0). Станисавлевич, 33 (2:0). Суханов, 50 (2:1). Магомедов, 57 (2:2). Пухов, 85 (3:2).
Удаления: Тикнизян, 90+4. Магомедов, 90+4. Мацхарашвили, 90+4.
Судья: Корецкий (Раменское).
12 мая. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2017-2018/