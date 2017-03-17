Гол Прудникова принес "Анжи" победу над "Оренбургом"

В матче 20-го тура чемпионата России "Анжи" дома обыграл "Оренбург" со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий махачкалинцев Александр Прудников. Эта победа стала для "Анжи" первой под руководством нового главного тренера Александра Григоряна.
Чемпионат России
Премьер-лига
20-й тур
"Анжи" (Махачкала) – "Оренбург" – 1:0 (0:0)
Гол: Прудников, 79.
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Мусалов, Хубулов (Дудиев, 82), Эззатоллахи (Гасанов, 74), Гулиев, Кацаев, Будковский, Асильдаров (Прудников, 62).
"Оренбург": Кержаков, Малых, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов (Саная, 88), Коронов (Лобжанидзе, 81), Афонин, Георгиев, Воробьев (Драгун, 72), Григорьев, Дюриш.
Предупреждения: Асильдаров, 12. Сиваков, 49. Прудников, 80.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).
17 марта. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена".
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 20-й тур. #АнжиОренбург 1:0 79' Александр Прудников (экс-игрок @fcorenburg) pic.twitter.com/25tHR3BZ2F– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 17 March 2017
genas
у анжи хорошая команда по сути спартак2.... тренер сыроват ещё
21:07