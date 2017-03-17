20:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гол Прудникова принес "Анжи" победу над "Оренбургом"

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В матче 20-го тура чемпионата России "Анжи" дома обыграл "Оренбург" со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий махачкалинцев Александр Прудников. Эта победа стала для "Анжи" первой под руководством нового главного тренера Александра Григоряна.

Чемпионат России

Премьер-лига

20-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Оренбург" – 1:0 (0:0)

Гол: Прудников, 79.

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Мусалов, Хубулов (Дудиев, 82), Эззатоллахи (Гасанов, 74), Гулиев, Кацаев, Будковский, Асильдаров (Прудников, 62).

"Оренбург": Кержаков, Малых, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов (Саная, 88), Коронов (Лобжанидзе, 81), Афонин, Георгиев, Воробьев (Драгун, 72), Григорьев, Дюриш.

Предупреждения: Асильдаров, 12. Сиваков, 49. Прудников, 80.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).

17 марта. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена".

Трансляция матча "Анжи" – "Оренбург"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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genas

у анжи хорошая команда по сути спартак2.... тренер сыроват ещё

21:07

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