Гол Промеса в матче "Спартак" - "Арсенал" засчитан верно

На 20-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Спартак" – "Арсенал" верное решение приняла бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым, засчитав взятие ворот гостей. В первой фазе голевой атаки красно-белых Марио Пашалич не располагался за линией офсайда в момент передачи Зе Луиша.
А в завершающей стадии Квинси Промес не зашел за линию офсайда, находясь дальше от ворот "Арсенала", чем мяч. Второй ассистент Алексей Ширяев правильно не зафиксировал положение "вне игры". (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #СпартакАрсенал 1:0 20' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/w2pZ9Jc8Jf– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
SpaMan
Lieblingsfussballspieler Всё что забивают свиньи- всё правильно. Опять тянут. 21:52 --- Истина!
22:14
Lieblingsfussballspieler
Всё что забивают свиньи- всё правильно. Опять тянут.
21:52
Haiaxi
Видел несколько матчей, в которых аналогичные мячи не засчитывались. Офсайд ещё называют "вне игры". Промес в данном случае стал вне игры, то есть он не должен был участвовать в дальнейших действиях при этой атаке.
21:43
credit500
Вы чего клоунов-то включаете? Понятно, когда в зарубах между претендентами и когда тонко, но тут-то в чем сомнения? В фифу играю с 1996, такие всегда засчитывались :)
21:37
Andrey6201
Ждём комментариев от гуру Будогосского, который артистично и аргументированно расскажет всем, что согласно настоятельным рекомендациям ФИФА в данной ситуации есть отдельные разъяснения регламента, согласно которым при таком положении игрока СМ Промеса офсайд не фиксируется. На вопрос: почему не фиксируется? Последует ответ: Все вопросы к ФИФА. Далее последует требование маразматика срочно присвоить арбитру внеочередное воинское звание "генерал-майор"
21:22
Zello
чемпионишки ))
21:01
psv57
инновации в футболе?
20:57
kauperwood37
свиньям же надо помочь, а хрюканье будет раздаваться на весь мир, что их режут
20:53
serzheo
Это вообще. Наглость в высшей степени. Звезда в шоке. Это в кинокомедию сразу.
20:51
serzheo
Это не есть "пасивный офс" это как раз таки очень активный, ибо человек гол забил...
20:49
lukash
Haiaxi Это не ошибка. Это элементарно. Судьи тащат СМ... Так и становятся чемпионами..
20:49
serzheo
Ахахахаха, а че так можно? )))) Так давайте сразу человек пять у ворот поставим, а выходить на них будет левый пацан, без офса)))))
20:47
Andrey6201
ребят, подполковник Бобров целых два дня был трезв, сегодня с утра уже залил, разве можно на парня обижаться? Эксперты, они такие эксперты :)
20:45
Haiaxi
При первой передаче Промес был в явном положении вне игры. В итоге он и забил гол. Судья не должен его засчитывать. Вот если бы Пашалич забил бы сам, тогда гол без нарушений. Вообщем, явный офсайд. Судья - лопух.
20:43
SpaMan
lukash Это оффсайд 1000 процентов. Промес вне игры. Ну ладно судья не фиксирует его и считает пассивным. Промес не участник соревнования. Но как только Пашалич отдал ему мяч все сразу оффсайд и гол засчитывать нельзя. 20:35 --- Точно! 10000% оффсайд!
20:37
lukash
Это оффсайд 1000 процентов. Промес вне игры. Ну ладно судья не фиксирует его и считает пассивным. Промес не участник соревнования. Но как только Пашалич отдал ему мяч все сразу оффсайд и гол засчитывать нельзя.
20:35
SpaMan
Так игрок в белой форме ближе к воротам, чем игрок в красной. Это оффсайд!!
20:30
Andrey6201
Бобров, ты там регламент прошерсти насчёт передачи капитанской повязки Азером Миллерову. В протоколе капитанит Садедов и перерезать повязку он может, только покинув поле?
20:20
баламошка
Да это для всех очевидно было, кроме Паредесов! Где эти энцефалопаты оффсайд здесь увидели? Болотные даунята)
20:14