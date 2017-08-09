Гол Промеса в матче "Спартак" - "Арсенал" засчитан верно

На 20-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Спартак" – "Арсенал" верное решение приняла бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым, засчитав взятие ворот гостей. В первой фазе голевой атаки красно-белых Марио Пашалич не располагался за линией офсайда в момент передачи Зе Луиша.

А в завершающей стадии Квинси Промес не зашел за линию офсайда, находясь дальше от ворот "Арсенала", чем мяч. Второй ассистент Алексей Ширяев правильно не зафиксировал положение "вне игры". (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"