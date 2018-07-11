Гол Промеса принес "Спартаку" победу над 12-й командой Чехии

"Спартак" в товарищеском матче обыграл 12-ю команду чемпионата Чехии – "Словацко" (1:0). Единственный гол забил Квинси Промес.
Товарищеский матч
"Словацко" (Чехия) – "СПАРТАК" (Россия) – 0:1 (0:0)
Гол: Промес, 56.
Нереализованные пенальти: Зе Луиш, 3 (штанга). Гавлик, 88 (мимо).
"Словацко": Данек, Юрошка, Крейчи, Хофманн, Кадлец, Яношек, Навратил (Гавлик, 69), Махалик, Даничек, Петр (Резек, 50), Кубала.
"Спартак": Ребров, Миронов (Ещенко, 60), Петкович (Жиго, 60), Лихачев (Мамин, 60), Комбаров (Мельгарехо, 61), Полубояринов (Фернанду, 61), Тимофеев (Глушаков, 61), Еременко (Игнатов, 61), Бакаев (Педро Роша, 46), Ханни (Ломовицкий, 46), Зе Луиш (Промес, 46).
Предупреждение: Ребров, 85.
11 июля. Филлах. Стадион Villach-Lind.