Гол Погребняка помог "Динамо" обыграть "Ростов" в молодежном первенстве

"Динамо" разгромило "Ростов" со счетом 3:0 в матче 19-го тура молодежного первенства чемпионата России. За бело-голубых отметились Павел Погребняк, Вячеслав Грулев и Станислав Лацевич. Отметим, что этот гол стал для Погребняка третьим в четырех играх за молодежку динамовцев.

"Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. "Ростов" идет на 8-й строчке с 27-ю баллами.

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19-й тур

"Динамо" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 3:0 (2:0)

Голы: Погребняк, 7 (1:0). Грулев, 26 (2:0). Лацевич, 66 (3:0).

Судья: Буланов (Саранск).

1 декабря. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".