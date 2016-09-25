Гол Павлюченко принес "Уралу" победу в Оренбурге

"Оренбург" в домашнем матче 8-го тура премьер-лиги проиграл "Уралу". Единственный мяч на 60-й минуте забил Роман Павлюченко. Теперь у 34-летнего нападающего – 188 голов в зачет "Клуба 100".
Благодаря этой победе "Урал" (8 очков) догнал расположившуюся на девятом месте в турнирной таблице "Уфу", у которой есть игра в запасе. "Оренбург" остался на 15-й позиции.
Чемпионат России
Премьер-лига
8-й тур
"Оренбург" – "Урал" (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)
Гол: Павлюченко, 60.
"Оренбург": Гутор, Малых, Ойеволе, Андреев, Кацалапов, Ефремов (Делькин, 72), Афонин, Бамба (Батов, 61), Георгиев (Померко, 46), Нехайчик, Саная.
"Урал": Заболотный, Кулаков, Фонтанелло, Новиков, Данцев, Чантурия, Емельянов, Фидлер, Лунгу (Ставпец, 88), Павленко (Подоксенов, 83), Павлюченко (Конате, 80).
Предупреждения: Бамба, 45+1. Фидлер, 45+1. Батов, 90.
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Кобзев (Москва), Кудрявцев (Санкт-Петербург).
25 сентября. Оренбург. Стадион "Газовик".
Трансляция матча "Оренбург" – "Урал"
zae1976
Рома молодец, свой хлеб отрабатывает ! А молодежь курит в дубле и ждет перевода во 2 лигу)
16:16 25 сентября
МачоМэн
в Урале даже он забивает
14:33 25 сентября
sailor1990
Жаль, что не в каждом матче встречается лажающий защитник
14:26 25 сентября
neznaika№1
Вот это понка махнул.
14:07 25 сентября
баламошка
Скоро в Реал перейдёт.
14:02 25 сентября
Slim Taller
Оренбург и Арсенал главные претенденты по дороге в ФНЛ.
13:56 25 сентября