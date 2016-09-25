13:50 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гол Павлюченко принес "Уралу" победу в Оренбурге

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"Оренбург" в домашнем матче 8-го тура премьер-лиги проиграл "Уралу". Единственный мяч на 60-й минуте забил Роман Павлюченко. Теперь у 34-летнего нападающего – 188 голов в зачет "Клуба 100".

Благодаря этой победе "Урал" (8 очков) догнал расположившуюся на девятом месте в турнирной таблице "Уфу", у которой есть игра в запасе. "Оренбург" остался на 15-й позиции.

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

"Оренбург" – "Урал" (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)

Гол: Павлюченко, 60.

"Оренбург": Гутор, Малых, Ойеволе, Андреев, Кацалапов, Ефремов (Делькин, 72), Афонин, Бамба (Батов, 61), Георгиев (Померко, 46), Нехайчик, Саная.

"Урал": Заболотный, Кулаков, Фонтанелло, Новиков, Данцев, Чантурия, Емельянов, Фидлер, Лунгу (Ставпец, 88), Павленко (Подоксенов, 83), Павлюченко (Конате, 80).

Предупреждения: Бамба, 45+1. Фидлер, 45+1. Батов, 90.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Кобзев (Москва), Кудрявцев (Санкт-Петербург).

25 сентября. Оренбург. Стадион "Газовик".

Трансляция матча "Оренбург" – "Урал"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 8-й тур

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КОММЕНТАРИИ (6)
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zae1976

Рома молодец, свой хлеб отрабатывает ! А молодежь курит в дубле и ждет перевода во 2 лигу)

16:16 25 сентября

МачоМэн

в Урале даже он забивает

14:33 25 сентября

sailor1990

Жаль, что не в каждом матче встречается лажающий защитник

14:26 25 сентября

neznaika№1

Вот это понка махнул.

14:07 25 сентября

баламошка

Скоро в Реал перейдёт.

14:02 25 сентября

Slim Taller

Оренбург и Арсенал главные претенденты по дороге в ФНЛ.

13:56 25 сентября

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